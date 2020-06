Denn Mick sagt auch: „Ich habe meinen Vater nie nur als den größten Fahrer der Welt gesehen. Er ist in erster Linie immer mein Vater. Ich nehme die Lektionen, die er mir weitergegeben hat, nicht als selbstverständlich hin.“ In der letzten Formel-2-Saison wurde der Deutsche Zwölfter. Doch sein Weg scheint vorbestimmt, führt laut Experten direkt in die Formel 1.