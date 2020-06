Eine stark verbesserte Stimmung zeichnet der aktuelle Geschäftsklimaindex des Wirtschaftsforschungsinstituts ifo aus München - diese Trendwende nach den schwierigen Corona-Wochen teilte Gerhard Luftensteiner gestern gleich in seinem internen Blog bei der KEBA. „Ich bin jemand, der positive Signale sieht und sie aufnimmt“, betont der Vorstandschef des von Linz aus agierenden Automations-Experten, der mittlerweile weltweit 1732 Mitarbeiter beschäftigt, rund 900 davon in Österreich. Etwa ein Drittel der in unserem Land tätigen KEBA-Belegschaft ist aktuell noch in Kurzarbeit.