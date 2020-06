Die Fans bemerkten davon wenig, aber die Klubführung bei Real schon: Und so ging Sneijder nach einem Jahr. Trotz Liga-Titels. Er wechselte zu Inter, wo er alles gewann, Champions League, Meisterschaft, Cup, 2010 mit Jose Mourinho. Dann ging es zu Galatasaray in die Türkei. Erst im letzten Sommer hörte er mit dem Fußball auf, die Lehren aus seiner Karriere zog er aber erst jetzt: „Ich hatte eine Menge falsche Freunde, Frauen und Alkohol, und ich verlor die Kontrolle über mein Leben. Es war schrecklich. ich weiß nicht, was mich dazu getrieben hat. Mein Ego? Geld? Macht? Luxus? Als ich wieder clean war, sprach ich mit Yolanthe, gestand ihr alles und jetzt leide ich. Sie lebt in den USA und ich in Europa. Sie war die Frau meines Lebens und ich habe alles kaputtgemacht.“