Ein wesentlicher Teil der Befragungen des Ibiza-U-Ausschusses befasste sich am Donnerstag mit den Vorwürfen, dass die türkis-blaue Regierung bei der Vergabe von öffentlichen Stellen Postenschacher betrieben und damit korrupt behandelt habe. Casinos-Aufsichtsratchef Rothensteiner verteidigte in der vierstündigen Befragung Sidlos Bestellung in den Vorstand. Bei dessen Engagement habe man ein neues, modernes Team aufstellen wollen, weshalb man sich von Sidlos Vorgänger Dietmar Hoscher getrennt habe.