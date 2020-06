Diese Geschichte hätte eigentlich eine Story in der Kategorie „Die gute Nachricht ist die bessere“ werden sollen. Etwa so: „Einsatzkräfte retten Bienenvolk samt Königin vor misslicher Lage.“ Doch die Rettungsaktion in einer Seitengasse in Wien-Favoriten wurde von Unbekannten sabotiert - die „Sumsi“-Box ist leer, die Bienen-Waben samt Königin-Gefolgschaft weg.