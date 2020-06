Am Samstag ist es soweit, da geht das große Südsteirerfest über die Bühne. Die Jungen Südsteirer, die Edlseer und die Lauser sind dabei ab 19 Uhr von überall via Live-Stream zu erleben. Zudem gibt es ein tolles Gewinnspiel - sichern Sie sich noch Fanpakete. Der Erlös geht an die „Krone hilft“-Aktion!