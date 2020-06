Am Ramsauergymnasium in Linz sind 7 Lehrer und 14 Schüler in Quarantäne, an der Weberschule 15 Personen. Die Schüler zu Hause werden weiter online beschult. Enge Kontaktpersonen zu testen und in Quarantäne zu schicken, ist zurzeit das Rezept, mit dem man im Herbst ins Schuljahr starten will. „Und wir hoffen auf flächige, schnellere Tests“, sagt Carmen Breitwieser vom Krisenstab des Landes.