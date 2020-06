„Dass sich jemand nach zwei Jahren in einem Ministeramt an so wenig erinnern kann“, sei unglaubwürdig, so Krainer am Donnerstag nach der Befragung. Der ÖVP-Minister hatte zuvor auf zahlreiche Fragen der Abgeordneten ausweichend geantwortet. „Keine Wahrnehmung“, „ich erinnere mich nicht“, „da müsste ich nachsehen“, waren wohl die häufigsten Aussagen.