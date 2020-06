Verirrt hat sich ein süßes kleines Kätzchen in den Motorraum des Autos einer Familie in Oberloisdorf. Nur durch das klägliche Miauen wurde Mutter Petra Schekolin schließlich auf den herzigen Stubentiger aufmerksam. Die Samtpfote soll jetzt vermittelt werden. Fotos der Samtpfote und ihrer Retter finden Sie in unserer heutigen Printausgabe (Burgenland) auf Seite 33.