Umstrukturierungspläne der Bundesbahnen lassen die SPÖ jetzt Alarm schlagen: Das Anlagen-Service-Center (ASC) in Bruckneudorf soll geschlossen werden. Dadurch könnten bis zu 100 Jobs in Gefahr sein, warnt Verkehrslandesrat Heinrich Dorner. „Das werden wir so sicher nicht hinnehmen“, meint dieser verärgert.