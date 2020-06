Spektakulärer Einsatz am Mittwochnachmittag für die Bergretter aus Steyr-Losenstein in Oberösterreich. Am Triftsteig war ein Wanderer, der alleine unterwegs war, acht Meter abgerutscht, blieb schwer verletzt im Bachbett liegen. Eine vorbeikommende Gruppe setzte die Rettungskette in Gang. Die Bergung erfolgte durch 15 Grad kaltes Wasser.