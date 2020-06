Just nach einem „Krone“-Bericht über das Nicht- Einhalten der Maskenpflicht in Zügen kommen nun auch Probleme in öffentlichen Bussen ans Tageslicht. Seit anderthalb Wochen habe die „Trage-Moral “ stark nachgelassen, meinen Betreiber. In St. Pölten soll hier künftig die Polizei öfter einschreiten.