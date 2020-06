Das Hauptziel sei es, zu verhindern, dass eine Fälschung überhaupt in einem Amazon-Store angeboten werde, so der Konzern in einer Mitteilung. Im Jahr 2019 investierte der Online-Händler demnach über 500 Millionen Dollar und beschäftigte mehr als 8000 Mitarbeiter, die Betrug und Fälschungen bekämpfen. Durch die Anstrengungen seien über sechs Milliarden mutmaßlich unzulässige Angebote blockiert und über 2,5 Millionen Konten von Tatverdächtigen gesperrt worden, noch bevor diese in der Lage gewesen seien, ein einziges Produkt zum Verkauf anzubieten, hieß es.