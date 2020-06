Verliere ich mein Gehalt, wenn ich im Urlaub an Corona erkranke? Droht mir vielleicht die Kündigung? Diese Frage ist nun rechtich geklärt. Arbeiterkammer-Präsident Günther Goach: „Besucht man Länder mit Reiswarnungsstufe 1 bis 4, hält sich dort an die Auflagen, erkrankt aber dennoch an COVID-19, so ist die Entgeltfortzahlung gesichert. Gleiches gilt natürlich auch für den Urlaub im Inland.“