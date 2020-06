Kurden sind am Mittwochnachmittag in Wien auf die Straße gegangen, um gegen Gewalt an Frauen zu demonstrieren. Wie berichtet, mischten sich jedoch Türken unter die Versammlung und sorgten für Unruhe. Darunter befanden sich offenbar auch Anhänger der ultranationalistischen „Grauen Wölfe“. Die Stimmung war laut Polizei „aufgeheizt und aggressiv“. Ein Großaufgebot der Polizei konnte gerade noch eine Massenschlägerei verhindern.