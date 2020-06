Einen Sommerteint der etwas anderen Art hat sich Daniela Katzenberger in den letzten Tagen am Strand in ihrer Wahlheimat Mallorca geholt. Statt nahtloser Bräune gibt‘s für die „Katze“ nämlich viel weiße Haut zu gebräunten Schultern. Schuld daran ist, dass sie eben nicht oben ohne in der Sonne liegen kann, wie die TV-Blondine auf Instagram verriet.