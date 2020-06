Schweigsam hat sich jener Verdächtige, der am Mittwoch bei einem Seiteneingang des Wiener Rathauses Benzin verschüttet und mehrfach „Allahu akbar“ gerufen hatte, bei der Einvernahme der Exekutive gezeigt. Wie es am Donnerstag hieß, habe der mutmaßliche Täter eine Aussage bislang verweigert. Der Mann befindet sich in U-Haft.