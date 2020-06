Eine private Initiative wie der vom Hause Glock bereits zum dritten Male ausgelobte Kärntner Tierschutzpreis ist in Österreich einzigartig. Ausgezeichnet werden jene Menschen, die sich in einem ganz besonderen Ausmaß um den Schutz der Tiere kümmern. „Diese Idealisten verdienen höchsten Respekt und Anerkennung für Ihre Leistungen“, so Tierschützerin Kathrin Glock. Alle von der Jury ausgewählten Tierschützer erhielten für Ihr Engagement je 1000 Euro.