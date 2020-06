So etwas passiert auch nur in Spanien: Du bist 15, aber schon ein so guter Fußballer, dass du in der ersten Liga debütieren darfst. Und das gegen Real Madrid. Genau dies passierte dem neuen „Wunderkind“ der spanischen Liga, Mallorcas Luka Romero beim 0:2 seiner Mannschaft in Madrid. Damit wurde er der jüngste La-Liga-Spieler aller Zeiten (im Video).