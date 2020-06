In der „Räuberhöhle“ ausgerutscht



In einem anderen Grenzgebiet der Steiermark kam es am Mittwoch ebenfalls zu einem Alpinunfall: Ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag unternahm gemeinsam mit einem Freund eine Tour zur sogenannten „Räuberhöhle“ im Semmering-Gebiet. In einem steilen Waldstück rutschte der 24-Jährige aus und verletzte sich an der Schulter. Der Verletzte wurde von Einsatzkräften der Feuerwehr Spital am Semmering, der Bergrettung Mürzzuschlag, des Rettungsdienstes und der Alpinpolizei erstversorgt und mittels Seilwinde rund 100 Meter zur nächsten Forststraße hochgeseilt. Er wurde in das Krankenhaus Mürzzuschlag eingeliefert.