Nach dem Auftakt am 28. Juli mit einem Bergsprint auf der Postalm-Straße folgen ein Rennen auf dem Salzburgring (2. August) und ein Bergzeitfahren auf das Hochkar (NÖ/9. August). Daraufhin stehen am 22. August in Lutzmannsburg (B) die Staatsmeisterschaften auf dem Programm. Weiter geht es in Gössendorf (St/13. September) und mit einem Bergsprint auf der Bobbahn in Innsbruck-Igls (25. September) sowie den Bewerben in Nenzing (V/26. September) und in Schärding (11. Oktober).