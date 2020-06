Was Beatrice drunter trägt? Dafür brauchten die Fans keine Fantasie. Unter dem weißen Stoff blitzte nämlich keck der farbige Spitzen-BH der 32-Jährigen hervor und machte ihr Dekolleté zum echten Blickfang. Ob das so geplant war? Ihren Fans gefiel jedenfalls, was sie zu sehen bekamen. Sie feierten die Kurven-Beauty und überhäuften sie für diesen coolen Look mit reichlich Komplimenten.