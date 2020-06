Die Schulbuchverleger warnten bereits zuvor vor einem „digitalen Fiasko“, das Bildungsministerium verwies hier gegenüber krone.at mit Blick auf den 8-Punkte-Plan darauf, dass die fortschreitende Digitalisierung „auch im Bereich der Unterrichtsmaterialien umfangreiche Veränderungsprozesse“ bewirke und der Einsatz von Technik kein Selbstzweck sei. In Zukunft werde es um die Frage gehen, welche Medien Pädagogen „bei einem wirkungsvollen Unterricht, der auf den individuellen Lernfortschritt der Schüler fokussiert“ unterstützen. Diese Medien gelte es entsprechend zu unterstützen, wie Iris Rauskala, Bildungsministerin in der Übergangsregierung, betont. In einem weiteren Schritt müssen dann laut Ministerium auch die geänderten Anforderungen an die Schulbücher definiert und umgesetzt werden, so Rauskala.