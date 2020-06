Ein Expertenteam bereitet die Daten auf, übermittelt sie an den Operateur, der die Vorgaben nochmals überprüft. Die passenden Schrauben und Schablonen, die man beim Schneiden benötigt, werden schließlich für die jeweilige Operation angefordert. „Zudem garantiert eine neuartige Positionierung der Schrauben stabilere Befestigung, was bei Osteoporose mehr Sicherheit bietet“, wie Dr. Wolfgang Bretschneider, Wirbelsäulenchirurg, ergänzt. Schonenderes Vorgehen führt dazu, dass die Patienten schneller genesen. „Aufgrund höherer Genauigkeit werden weniger Muskelfasern verletzt, der Schnitt ist kürzer, die Röntgen-Strahlenbelastung ist wesentlich niedriger“, so Neurochirurg Dr. Jochen Meissner. Anwendbar ist die neue Technik, wenn eine Stabilisierung (Versteifung - oder „Fusion“) von ein oder mehreren Wirbelsegmenten erfolgen soll.