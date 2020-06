Aktueller Ratgeber „Diabetes verstehen“ - derzeit in Ihrer Apotheke und online!

Gut informiert zu sein unterstützt beim Umgang mit Diabetes! In Österreich sind Schätzungen zufolge rund 800.000 Menschen von dieser Erkrankung betroffen, Tendenz steigend. Wobei man davon ausgeht, dass viele Betroffene nichts von ihrer Erkrankung wissen. Denn die Krankheit entwickelt sich meist schleichend. Frühe und konsequente Therapie, die aus Lebensstilmaßnahmen und Medikamenten besteht, ist jedoch von großer Bedeutung. Hierzu will die überarbeitete Neuauflage des Patientenratgebers „Diabetes verstehen“ einen Beitrag leisten. Dieser wurde gemeinsam mit Experten erstellt und ist derzeit in Apotheken kostenlos erhältlich. Zudem steht er ebenfalls gratis zum Download zur Verfügung.