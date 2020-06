Weniger Mandatare in Neumarkt

In Neumarkt ging damals ebenfalls der Wahlsieger leer aus, dort traf es die FPÖ. Rot und Grün hievten Josef Maier von der ÖVP ins Bürgermeisteramt. Die Koalition hat „bestens funktioniert. Wir agieren auf Augenhöhe“, so Maier, der nach der Fusion von sieben Gemeinden eine flächenmäßig riesige Kommune mit einem 200 Kilometer langen Wegenetz zu führen hat.