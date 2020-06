Jährlich erkranken in Österreich Tausende Menschen an Erregern, die durch Lebensmittel übertragen werden. Die häufigsten sind das Bakterium Campylobacter, gefolgt von Salmonellen und Noroviren sowie Listerien. Wärmere Temperaturen gehen auch mit erhöhtem Risiko für lebensmittelbedingte Infektionen einher. Besonders sensible Produkte sind dabei Fisch, Geflügel und rohe Fleischprodukte. Legen Sie diese möglichst als Letzte in den Einkaufswagen, und transportieren Sie diese - am besten in einer Kühltasche - so rasch wie möglich nach Hause.Sofort in den Kühlschrank geben. So wird der Verderbnisprozess verlangsamt.