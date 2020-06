Publisher Square Enix und Entwickler Crystal Dynamics („Tomb Raider“) haben einen neuen Trailer zu ihrem - nach einer Verschiebung - am 4. September für PS4, Xbox One, PC und Google Stadia erscheinenden Superhelden-Adventure „Marvel’s Avengers“ veröffentlicht. Dieser zeigt, wie sich bis zu vier Spieler kooperativ in sogenannte Warzone-Missionen stürzen können. Jede Mission wird dabei je nach Teamgröße und Spielerstufe dynamisch skaliert.