So eine Infusion bekam vor 10 Tagen nun auch das erste Baby (4 Monate) Österreichs. Die Kosten von 1,9 Millionen Euro übernahmen die Salzburger Landeskliniken. Der Betrag klingt atemberaubend, entspricht aber jenen Aufwendungen, die lebenslang anzuwendende Therapien kosten. Es genügt eine einzige Infusion - die Anastasia übrigens zur Hälfte verschlief. „Mit zwei Krankenhausträgern haben wir bereits ein Finanzierungsmodell. Mit weiteren sind wir in Gesprächen. Wir gehen davon aus, dass betroffene Kinder (Anm.: etwa 10 pro Jahr) aus allen Bundesländern in Kürze Zugang zu dieser Therapie haben werden“, so Dr. Elisabeth Kukovetz, Country-Managerin von AveXis in Österreich, bei einer Pressekonferenz.