„Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie meine Haare gefärbt oder ihre Länge wesentlich verändert“, erklärte Emily Ratajkowski ihren Fans. Mit dem Ergebnis ihres „ersten Mals“ ist sie aber sichtlich zufrieden. „Ich habe gerade meinen Geburtstag gefeiert und bin so glücklich, mit einem frischen, neuen Look aus der Quarantäne zu kommen. Schönheit soll Spaß machen und ausdrucksstark sein, und das ist zweifellos der größte Spaß, den ich je mit meinem Aussehen hatte.“