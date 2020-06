Neuerdings auch in Lanzenkirchen. Der Bau einer Heizanlage treibt den Bürgern gehörige Zornesröte ins Gesicht. „Der Projekt-Standort muss überdacht werden. Die Dimensionierung ist zu klein und die Feinstaubbelastung zu hoch“, erklärt Bürgersprecher Hannes Wallner. Rund 500 Unterschriften gegen das Projekt wurden von seinem Team nun offiziell an Bürgermeister Bernhard Karnthaler übergeben. Danach ging es in der Ortschaft Schlag auf Schlag. Mehrere Gemeindevertreter sollen diversen Unterzeichnern gedroht und sie eingeschüchtert haben. Die Bürger zogen daraufhin ihre Unterstützungserklärung für die Abstimmung zurück.