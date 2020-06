Nachdem die Befragung von ÖVP-Chef und Bundeskanzler Sebastian Kurz am Mittwoch wenig ergiebig war, war am Donnerstag unter anderem seine Nummer zwei als Auskunftsperson geladen. Der frühere Regierungskoordinator und jetzige Finanzminister Gernot Blümel hatte allerdings mit zahlreichen Erinnerungslücken zu kämpfen. Die U-Ausschuss-Fraktionen mit Ausnahme der ÖVP ortete in ihm einen Mitwisser: „Wir wissen, dass Dinge über Blümels Tisch gelaufen sind.“ Übrigens: So emotional wie am Donnerstag ist es bislang nicht zugegangen. Gleich zu Beginn gab es einen ersten Konflikt zwischen Blümel und dem FPÖ-Fraktionsführer Christian Hafenecker. Letzterer hatte nämlich eingangs das Praktikum von Blümels Schwester im Bundeskriminalamt thematisiert. Der Minister forderte daraufhin: „Lassen Sie meine kleine Schwester aus dem Spiel.“