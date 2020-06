Gefühlt war es auch eine verspätete Revanche für Rapids 7:0 in Salzburg im Meisterjahr 2008. Definitiv war es Rapids höchste Pleite in der Bundesliga-Geschichte. Und so wie am Mittwoch wurde Grün-Weiß in Hütteldorf überhaupt erst einmal verprügelt: 1943 beim 1:7 gegen den FAC auf der Pfarrwiese. Es war also eine historische Schmach. Ohne acht Leistungsträger fehlte die Qualität, die Mentalität, der Glaube, einfach alles.