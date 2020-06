Zeller spielt seit 2012 in der besten Basketball-Liga der Welt. Seine bisher letzte Station waren am Ende der Vorsaison die Memphis Grizzlies. Danach wurde Zeller Free Agent. Die Spurs zählen zu den 22 Teams, die bei der geplanten Saisonfortsetzung ab Ende Juli auf dem Gelände von Disney World in Orlando dabei sein werden. Dabei will der aktuell im Westen nur auf Platz zwölf liegende Pöltl-Club noch die 23. Play-off-Teilnahme en suite und damit einen neuen NBA-Rekord schaffen.