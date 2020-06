Noch stapelt sich in den maroden Lagerhallen der Müll. Künftig soll neues Leben in die Halleiner Reisinger-Gründe einkehren. Die Salzburg Wohnbau und die Abtenauer Baufirma Russegger haben das Gewerbegebiet gekauft. Das Projekt wurde erstmals im Dezember 2018 der Öffentlichkeit vorgestellt – am Mittwoch präsentierten Bauträger und Architekt nun ihre Pläne dem Bauausschuss der Gemeinde. Der moderne Gebäude-Komplex soll künftig neben etlichen Wohnungen – genaue Zahlen will die Salzburger Wohnbau noch nicht nennen – auch einen Kindergarten und Teile der HTL samt Turnhalle beherbergen. Innovativer Ansatz: Die Dächer der Wohnhäuser sollen begehbar sein. Darauf will man mehrere Sportplätze errichten.