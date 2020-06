Was dem Vorhaben im Weg stehen könnte? „Das geplante Projekt befindet sich in einem sehr hochwertigen Wald“, sagt Steidl. Und: „Schon möglich, dass das Projekt deswegen platzt.“ Die Experten des Landes empfehlen das Projekt weiterzuverfolgen, sich dieses Risikos aber bewusst zu sein. Auch schützenswerte Biotope soll es in dem Wald geben. Bereits im Vorfeld hatte die Landesumweltanwaltschaft die „massiven Eingriffe“ kritisiert. Auch die Grünen üben heftige Kritik.