Filip Stojkovic am Feld und Fountas von der Bank teilten lautstark heftige Kritik am Schiedsrichter aus. Beide sahen dafür die Gelbe Karte. Besonders unnötig: Fountas war zu dieser Zeit nicht einmal im Spiel und handelte sich durch die unüberlegte Aktion eine Sperre für das nächste Spiel zu. Durch seine bisherigen Leistungen wird der Stürmer den Hütteldorfern ohne Zweifel beim Gastspiel in Graz fehlen.