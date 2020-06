Um 13.38 Uhr rief die Hotelbesitzerin auf der Polizeidienststelle Ischgl an und sagte, dass sie soeben zwei Männer bei einem Einbruch überrascht hätte und diese in einem braunen Auto in Richtung Galtür geflohen seien. Im Ortsgebiet von Galtür konnte das Täterfahrzeug gesichtet werden, der Lenker ignorierte jedoch die Anhaltezeichen und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Ischgl.