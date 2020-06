Tanner erteilt Kasernenschließungen Absage

Doch wenig später erklärte die Ressortchefin: „Es ist völlig klar, dass die militärische Landesverteidigung die ureigenste Aufgabe des Bundesheeres ist und bleibt, daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern.“ Tanner erteilte auch Kasernenschließungen eine Absage. Nach dem Gespräch mit Van der Bellen betonte die ÖVP-Ministerin, es sollen alle Mitarbeiter in Beschäftigung bleiben, schweres Gerät wie Panzer und Artillerie solle es auch weiterhin geben und alle Aufträge im In- und Ausland würden weiterhin erfüllt.