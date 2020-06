Jens Spahn will in Deutschland die Corona-Maßnahmen politisch aufarbeiten. So weit ist Österreich nicht. Auch wenn mittlerweile klar ist, dass von der Regierung etwas anderes kommuniziert worden ist, als in den Erlässen und Verordnungen geschrieben stand. Innenminister Karl Nehammer ist gegen eine Generalamnestie die Corona-Strafen betreffend. Immerhin habe es Spuckattacken auf Polizisten oder Corona-Partys gegeben, so Nehammer. Aber dort, wo ungerechtfertigt gestraft wurde, müsse das Geld zurückgezahlt werden, betont der Minister.