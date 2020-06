Der Vorfall hatte sich am 1. April 2019 in Krieglach (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) abgespielt. Der 25-Jährige befand sich auf dem Beifahrersitz, seine schwangere Lebensgefährtin lenkte das Auto, der zweijährige Bub saß unangegurtet auf dem Schoß des Mannes. Er soll plötzlich ins Lenkrad gegriffen haben, woraufhin das Fahrzeug von der Straße abkam und sich mehrmals überschlug. Anschließend soll der Betroffene die Frau gewürgt und an dem Kind sexuelle Handlungen vollzogen haben.