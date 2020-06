Mit ihrer Rolle in „Stranger Things“ erspielte sich Winona Ryder wieder Millionen von Fans. Diese Aufmerksamkeit nutzt sie nun immer öfter, um auf Missstände in Hollywood aufmerksam zu machen. So lässt sie sich nicht den Mund verbieten, und erzählt von Begebenheiten mit Mel Gibson, Francis Ford Coppola und Keanue Reeves.