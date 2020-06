Um die Zeit der Baumaßnahmen möglichst kurzweilig zu gestalten, sind zahlreiche Events und Aktionen geplant. Die Live-Konzerte jeweils am Dienstag, am Mittwoch und am Freitag werden fortgesetzt und ausgebaut. Weitere Highlights werden zum Beispiel ein Auftritt der Wiltener Sängerknaben, ein goldener Blumenteppich mit je einem Blumentöpfchen für jeden Altstadt-Besucher, verlängerte Abend-Öffnungszeiten und ein Baustellenfrühstück sein. All diese Besonderheiten möchten die Wirtschaftstreibenden den Einheimischen und Gästen in den kommenden Monaten näherbringen.