Allein diese Vielzahl an Fällen, sie sind ständig mit Tierleid konfrontiert – woher nehmen Sie die Kraft, immer wieder weiter zu machen?

Daraus, dass ich an die Sache glaube. Und solange hilflose Tiere unsere Hilfe brauchen, will und werde ich alles, was an uns herangetragen wird, bearbeiten.