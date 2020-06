Beinahe auf den Landecker Hausberg Thial in Tirol leitete am Montag das Navi einen Paketwagenfahrer, der über den Reschen nach Bologna wollte. Weil die eigenen Versuche des Rumänen, Hilfe zu holen, scheiterten, rückte schließlich die Feuerwehr Landeck an und zog den im wahrsten Sinne verfahrenen „Karren“ aus dem Dreck.