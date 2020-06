Gehörig ins Schwitzen gekommen sind am Mittwoch die Männer der Hauptfeuerwache Villach. Gleich vier Einsätze binnen einer Stunde mussten um die Mittagszeit bewältigt werden. Kurz nach 11 Uhr ging es mit einer Ölspur bei einer Kreuzung in Villach los, zeitgleich musste ein Trupp dann in die Maria Gailer Straße zu einem Palettenbrand rasen und ein weiteres Tanklöschfahrzeug wurde dann noch zu einem Heckenbrand entsand. Als die Feuerwehrmänner dann einrücken wollten, ging die Fahrt dann noch einmal in den Villacher Stadtteil St. Ruprecht zu einer weiteren Ölspur. Teilweise mussten die Arbeiten mit schweißtreibendem Atemschutz durchgeführt werden. Mit einem Wasserrohrbruch, einem Brandmeldealarm und der Bergung eines verletzten Rehs brachten es die Florianijünger dann auf ganze sieben Einsätze.