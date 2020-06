Es war der 16.10.2004. Der große FC Barcelona trat auswärts im Derby gegen Stadtrivalen Espanyol Barcelona an. In der 82. Minute, beim Stand von 1:0 für die „Blaugrana“ nahm Barca-Coach Frank Rijkaard den Torschützen Deco vom Platz und verhalf einen 17-jährigen Argentinier namens Lionel Messi zu seinem Debüt. Der Rest ist Geschichte: Messi entwickelte sich zu einem der größten Fußballspieler der Geschichte, zum wahrscheinlichen besten Spieler der jemals für Barcelona auflief und verzückte seine Fans über Jahre hinweg mit atemberaubenden Toren und Highlights. Anlässlich seines 33. Geburtstags finden Sie hier (siehe Video oben) das Beste aus seinen 15 Jahren in Spanien.