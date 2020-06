Kein Mund-Nasen-Schutz, kein Visier, kein Sicherheitsabstand, dafür ein „Kuschelfoto“ und viel Tuchfühlung. So lieb die Idee auch gemeint gewesen ist, in Corona-Zeiten ist das ein absolutes No-Go: Landtagspräsident Ernst Woller besuchte einen 100-Jährigen in dessen Wohnung, um ihm zum Geburtstag zu gratulieren. „Bei guter Gesundheit und sprühend vor Anekdoten feierte gestern Dr. Josef H. seinen 100. Geburtstag“, heißt es in einer Aussendung. Wegen der Pandemie wissen wir: Das mit der Gesundheit kann sich leider schnell ändern.