Grüne und LK sind einig, WK weiter dagegen

Dass es hierbei zu einer raschen Umsetzung kommt fordern auch die Tiroler Grünen - und zwar nicht nur den Handel betreffend: „Dass in Supermärkten die Kundinnen durch die verpflichtende Kennzeichnung nachvollziehen können, woher ihr Fleisch kommt und damit Etikettenschwindel erkennen können, ist das, was es auch in der Gastro und in öffentlichen Küchen braucht“, fordert Georg Kaltschmid, Landwirtschaftssprecher.