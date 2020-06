Die Hinweise, dass sich Mikroplastik bereits in die entlegensten Teile des Planeten ausgebreitet hat, mehren sich. Nun haben Wissenschaftler die kleinen Kunststoffteilchen sogar in der Antarktis nachgewiesen. Im Rahmen einer Studie entdeckten die Forscher in den Eingeweiden von winzigen Springschwänzen Polystyrol. Der Fund bedeutet einen möglichen „Stressfaktor für polare Ökosysteme“.